شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: مصر دولة مؤسسات ولا يوجد فيها قوانين سيئة السمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أنه لا توجد قوانين فى مصر سيئة السمعة، مضيفا: هناك سلطة تشريعية محترمة وهناك محكمة دستورية تراقب النشريع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتى تواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال جبالى، مصر دولة مؤسسات منضبطة وأرجو عدم جلد الذات ومراقبة التشريعات تقع على السلطة التشريعية مجلس النواب والشيوخ، والمحكمة الدستورية، مضيفا: "مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة والقضاء المصرى له كل الإحترام فى دول العالم، وكذلك مجلس النواب والمحكمة الدستورية، وأرجو الحذر من قول عبارات يلتقطها البعض ويتاجر بها".

فيما قال النائب عاطف المغاوى: ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور فى أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا: يسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، بالإضافة إلى أننا نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية".

جاء ذلك ردا على ما قاله النائب عد العليم دواد، من أن القضاء المصرى يتحمل خطورة التشريعات الموجود، وحان الوقت أن ننسف التشريعات سيئة السمعة، مطالبا رئيس المجلس النواب بحذف عبارة النائب عبد العليم دواد بشأن وجود قوانين سيئة السمعة.