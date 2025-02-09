شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو كب وعبد الحفيظ وبدر" أول المرشحين لانتخابات التجديد النصفى للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تقدم كل من الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب، و محمد سعد عبد الحفيظ، وعمر بدر، بطلبات ترشحهم لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وذلك على منصب عضوية مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر تلقي الطلبات حتى الخميس 13 فبراير 2025.

كما تقدم كلا من الكاتبة فيولا فهمي، وأحمد عاطف لعضوية مجلس النقابة.

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.





المشرحون لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين



عمرو بدر