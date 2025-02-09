خالد البلشى يتقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

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تقدم منذ قليل، خالد البلشي نقيب الصحفيين، بأوراق ترشحه لدورة ثانية على مقعد النقيب، وذلك خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وذلك على مقعد النقيب، وعضوية المجلس، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس 13 فبراير 2025.

وأكد البلشي أن النقابة ستظل قوية بجمعيتها العمومية، وأنه يرحب بالتنافس على مقعد النقيب من أجل مصلحة النقابة.

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.



خالد البلشي يتقدم لانتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين