مصر: يجب بقاء السكان الفلسطينيين في غزة خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، صباح اليوم السبت 8 فبراير 2025، أن أي تصورات لليوم التالي في غزة يجب أن تكون في إطار وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وشدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرتغالي باولو رنجير، على ضرورة بقاء السكان الفلسطينيين في غزة خلال مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأشار إلى ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المُتصلة جغرافيًا على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للمرجعيات الدولية.

وبحث عبد العاطي مع نظيره البرتغالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات التطورات الإقليمية.

ورحب بموقف البرتغال الداعم للقضية الفلسطينية، وأكد على الأولوية التي توليها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، وضرورة معالجة الوضع الإنساني الكارثى في القطاع.

وأكد عبد العاطي الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوهًا إلى أن يوم 25 فبراير يتزامن مع مرور 50 عامًا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن التطلع لانعقاد الدورة الثانية للجنة المُشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية لتطوير جميع جوانب العلاقات الثنائية، مؤكدًا الأهمية الخاصة التي توليها مصر للارتقاء بالعلاقات التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

كما أعرب عن تقديره للدعم الذى تقدمه البرتغال لمصر داخل الاتحاد الأوروبي والتطلع لاستمرار مواصلة الدعم لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما المكون الاقتصادي واعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

المصدر : وكالات