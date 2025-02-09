شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لمصطفى بكرى: الاصطفاف واجب وطنى لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

ألقى النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا، قبل بدء الجلسة العامة اليوم، قائلا:" إن التحديات تستوجب رؤية موحدة، والجلسة العامة التى انطلقت من مجلس النواب أكدت أن ممثلى الشعب والشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية الرافض للتهجير والداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتابع بكرى فى بيانه العاجل:" الحملة لم تتوقف عند مصر ولكن طالت المملكة العربية السعودية، بحديث رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الأشقاء الفلسطينيين لأراضي المملكة، وهذا يؤكد تغول المشروع الصهيونى، متابعا: "وإيمانا من الدور المصري، وجه الرئيس بعقد قمة طارئة ستعقد يوم 27 من الشهر الجاري، وقدم رؤية واضحة لتعمير غزة، لقطع الطريق على السيناريو التاريخي الذي يستهدف مصر والأردن".

واستكمل بكرى:" خلال هذا الأسبوع وقع وزير البنية التحتية الإسرائيلي مع وزير الرى الإثيوبى، اتفاق ، وهو ما يؤكد حجم المخاطر على مصر، ويتوجب على الإعلاميين الاصطفاف الوطنى لا تشكيك فى الدولة ولا فى مؤسساتها، وما يقوم به الرئيس وقدرته على مواجهة التحديات يوجب على كل مصري أن نقف وقفة رجل واحد لمواجهة هذه التحديات".

وتابع بكرى: "ونتمنى من القمة أن تقدم مخرجات تنهى سيناريوهات التخطيط، ونحن مع الشعب الفلسطينى، وحق الأمة العربية ضد التهجير، ونتمنى من المجلس الذي يمثل صوت الشعب المصري أن يكون داعم فى مستوى المسئولية فى مواجهة التحديات، على الصعيد الدولى، والدعوة بكل ما نملك لمواجهة التحديات".





