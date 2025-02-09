شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يحيل 4 اتفاقيات دولية للجان النوعية منها منح لتنفيذ برنامج التنمية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، إحالة قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، للنظر في دستوريتهما، أولهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

أما الاتفاقية الثانية تتمثل في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

كما شهدت الجلسة احاله تقريرا للجنة الشؤون الدستورية حول اتفاقيتان إلي اللجان المختصة لمناقشتها، بعدما رأت الدستورية صحتهما الدستورية وعدم وجود ما يخالف الدستور بهما، حيث أحال رئيس المجلس الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024، إلي لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنه، الشؤون الاقتصادية، الشؤون الافريقية.

كما أحال الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024، إلي لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتا الخطة والموازنة والشؤون الافريقية.