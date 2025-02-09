شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان جماعة الأكاذيب.. ومحاولاتهم لتضليل الشعوب مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تتخلَّ عن نهجها القائم على نشر الأكاذيب والشائعات بهدف تضليل الشعوب وزعزعة استقرار الدول.

وأوضح أن الجماعة تستخدم أدواتها الإعلامية وحساباتها الإلكترونية المدفوعة لنشر معلومات مضللة، في محاولة يائسة لتشويه الحقائق والتأثير على الرأي العام.

وأشار ربيع إلى أن تاريخ الإخوان مليء بمحاولات قلب الحقائق واختلاق الأكاذيب، حيث تستغل الأزمات والملفات الحساسة لإثارة الفتن وزرع الشكوك بين المواطنين.

وأضاف أن الجماعة تستهدف باستمرار المؤسسات الوطنية والشخصيات العامة عبر حملات دعائية تعتمد على الفبركة والتضليل، مؤكدًا أن وعي الشعوب بات أكبر من أن يقع في فخ هذه الأكاذيب.

وشدد على أهمية التصدي لهذا المخطط الإخواني من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الإعلام الوطني القائم على المصداقية، مشيرًا إلى أن تكرار هذه المحاولات الفاشلة يعكس إفلاس الجماعة وعجزها عن تحقيق أي اختراق حقيقي في المجتمعات التي لفظتها.