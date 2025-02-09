شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يهنئ لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الشعب اللبناني الشقيق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، متمنيًا لها التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني نحو الاستقرار والتنمية، مؤكدا أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها البلد الشقيق.

وقال "محسب"، إن الحكومة الجديدة عليها العمل من أجل تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يسهم في إعادة الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، ويضع البلاد على طريق التعافي، كذلك استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أعلن رئيس الحكومة، سيكون له أثر كبير في تجاوز الأزمة الحالية ووضع أسس سليمة لمستقبل لبنان.

وأكد عضو مجلس النواب، أن العمل المشترك بين جميع القوى السياسية اللبنانية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، مشددًا على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة مصلحة لبنان وشعبه فوق أي اعتبارات سياسية أو طائفية. وتابع: "لبنان بلد غني بإمكاناته البشرية والطبيعية، ويحتاج إلى حكومة قادرة على العمل الجاد لإطلاق مشروعات تنموية تساهم في تحسين أوضاع اللبنانيين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني".

وشدد النائب أيمن محسب، على استمرار الدعم المصري للبنان انطلاقًا من دورها العربي والإقليمي، وحرصها على استقرار المنطقة، داعيا المجتمع الدولي والعربي بدعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.