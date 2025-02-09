شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تبدأ تلقى طلبات المرشحين لانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، اليوم، الأحد، نقابة الصحفيين تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وذلك على مقعد النقيب، وعضوية المجلس والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس 13 فبراير 2025.

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة، وسوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

