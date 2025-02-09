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انتشال جثث 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في ألاسكا

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انتشال جثث 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في ألاسكا

ابوظبي - سيف اليزيد -  قالت السلطات في ولاية آلاسكا الأميركية السبت أنه تم انتشال جثث جميع الأشخاص العشرة الذين لاقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة على الجليد في بحر بيرينج.

وأعلنت إدارة الإطفاء التطوعية في مدينة "نوم" بالولاية عن الخبر عبر صفحتها على فيسبوك ظهر يوم السبت.

وكانت فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال الجثث قبل وصول عاصفة شتوية متوقعة إلى المنطقة.


وكانت الطائرة في طريقها من أونالاكليت إلى مدينة نوم عندما اختفت ظهر الخميس. وتم العثور عليها في اليوم التالي بعد بحث مكثف، حيث لقي جميع الركاب التسعة والطيار حتفهم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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