استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهدت فلسطينية وأصيب زوجها بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها اليوم، مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، ترافق ذلك مع تدمير جرافات الاحتلال للبنية التحتية في المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى سيدة فلسطينية مصابة برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، مما أدى إلى استشهادها.

وفي مدينة الخليل، أصيب طفل فلسطيني بجروح، جراء اعتداء المستوطنين عليه في منطقة مسافر يطا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط