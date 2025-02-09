الخارجية المصرية: قمة عربية طارئة بالقاهرة في 27 فبراير بشأن تطورات القضية الفلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - القاهرة ـ أحمد حماد

تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة، بحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية.

وأكد البيان أن ذلك جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

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