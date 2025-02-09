رئيس البرلمان العربي يستنكر التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - استنكر معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة التي صدرت من الجانب الإسرائيلي والتي طالبت فيها ببناء دولة فلسطينية بالمملكة العربية السعودية، محذرا من خطورة مثل هذه التصريحات كونها سوف تؤدي لتأجيج الصراعات بالمنطقة وتهدد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.

وأكد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، رفض البرلمان العربي لهذه التصريحات التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، وتعد خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمساس به لا يمكن قبوله.

وجدد اليماحي تأكيد البرلمان العربي ورفضه القاطع لكافة التصريحات التي تمس بسيادة الدول العربية فضلا عن كونها تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967.

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرار شعبها.