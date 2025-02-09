عشرات آلاف الألمان يتظاهرون ضد اليمين المتطرف

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت ألمانيا، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة جديدة ضد اليمين المتطرف، شارك في أكبرها 200 ألف متظاهر في ميونيخ، بحسب شرطة المدينة.

وقالت الشرطة في عاصمة ولاية بافاريا، عبر مجموعة "واتساب" التابعة لها "نقدر عدد الأشخاص بأكثر من 200 ألف"، بعد أن تحدثت عن "أكثر من 100 ألف" عندما بدأت التظاهرة في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية الألمانية، حذّر المتظاهرون الذين تجمعوا تحت شعار "الديمقراطية تحتاج إليكم"، من أي تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

ويريد منظمو تظاهرة "ميونيخ متعددة الألوان" إرسال "إشارة قوية لصالح التنوع والكرامة الإنسانية والوئام والديمقراطية" قبل الانتخابات.

ودعت حركة "الجدات ضد اليمين المتطرف"، التي تأسست عام 2018 بتأثير من مبادرة مماثلة في النمسا، إلى تظاهرات اليوم السبت في العديد من المدن الألمانية، من بينها هانوفر (شمال) حيث تظاهر 24 ألف شخص، بحسب الشرطة.

الأحد الماضي، تظاهر 160 ألف شخص بحسب الشرطة في العاصمة الألمانية برلين، للأسباب نفسها.

وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي، بعد أن تقارب مرر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مع حزب البديل من أجل ألمانيا، اقتراحا غير ملزم في البرلمان يدعو إلى منع دخول جميع الأجانب غير المسجلين إلى البلاد.

وكانت الأحزاب التقليدية ترفض، حتى تلك اللحظة، أي تعاون على المستوى الوطني مع اليمين المتطرف، تحت شعار إقامة "جدار حماية" ضد التشكيلات القومية والمعادية للمهاجرين.

لكن المحافظين أكدوا، خلال اجتماع في البرلمان الاثنين، أنهم يستبعدون تشكيل حكومة مع حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي.