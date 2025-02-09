شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال: الحوار الوطنى أثبت اصطفاف المجتمع تحت راية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأعضاء أمناء مجلس الحوار الوطنى، كان مهم جدا خاصة فى الفترة الحالية، مضيفا أن الحوار الوطنى جمع أطياف المجتمع المصري على طاولة الحوار الوطنى وهو الأمر الذي يؤكد اصطفاف كل فئات المجتمع والقوى السياسية فى ظل الوقت الراهن الذى يلزم علينا التكاتف لإعلاء مصلحة الوطن.

وأكد "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن المواطن أدرك قيمة الأمن والدولة القوية المتماسكة وقيمة القيادة القوية الحكيمة وهو ما ظهر بوضوح فى الفترة الأخيرة من موقف القيادة الواضح تجاه القضية الفلسطينية وحفاظها على الأمن القومي المصري.

يذكر أنه اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.