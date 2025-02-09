شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يدعو الحلفاء إلى الاستثمار في ثروات أوكرانيا المعدنية والان نبدء بالتفاصيل

الموارد المعدنية في أوكرانيا

ثروات هي الأكبر في أوروبا

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف تريد من حلفائها الاستثمار في مواردها المعدنية.يأتي هذا بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوكرانيا تقديم معادن نادرة، كضمان مقابل الدعم العسكري الأميركي.وقال زيلينسكي في منشور: "لدينا موارد معدنية. لكن لا يعني ذلك أن نمنحها لأي شخص، حتى للشركاء الاستراتيجيين".وتابع الرئيس الأوكراني: "الأمر يتّصل بالشراكة. ضعوا أموالكم. استثمروا. دعونا نطور هذا القطاع معا ونكسب المال".وقال ترامب هذا الأسبوع "نتطلع للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بحيث يضعون ما لديهم من معادن نادرة وأشياء أخرى كضمان مقابل ما نقدمه اليهم".وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا تمتلك ثروات تقدّر قيمتها بـ"تريليونات الدولارات"، مشيرًا إلى احتياطيات من التيتانيوم واليورانيوم وصفها بأنها الأكبر في أوروبا.وأوضح أنه من المهم جدا لأوكرانيا الاحتفاظ بكل هذا، لأن هذه الموارد تمثل ضمانات أمنية، مشددًا على أنه لا يريد أن تقع هذه الموارد في أيدي روسيا.كانت أثارت دعوة ترامب لإبرام صفقة على صلة بالمعادن النادرة لأوكرانيا انتقادات، لا سيما من المستشار الألماني أولاف شولتز السبت.وقال الرئيس الأميركي إنه مستعد للقاء زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن أي محادثات لم يتم تأكيدها.وأوضح ترامب الجمعة، أنه سيلتقي على الأرجح زيلينسكي الأسبوع المقبل خارج أوكرانيا.وحضّ ترامب كلا من موسكو وكييف على الانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب التي تقترب من إتمام عامها الثالث، مع مواصلة روسيا تقدّمها في شرق أوكرانيا.