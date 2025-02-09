توتر على الحدود السورية.. ولبنان يرد بعد استهداف أراضيه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش اللبناني الرد على مصادر إطلاق النيران من الأراضي السورية بتوجيهات من الرئيس جوزيف عون.

وأمرت قيادة الجيش اللبناني، بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية، القوات المتمركزة على الحدود مع سوريا بفتح النار ردا على قصف الخليج 365 الشمالية والشرقية من الأراضي السورية، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجيش.

وجاء في البيان، أنه بناء على تعليمات من رئيس لبنان الجنرال جوزيف عون، أمرت قيادة القوات المسلحة الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران من الأراضي السورية إلى البلدات اللبنانية.

وأضافت أن تعزيزات الجيش أرسلت إلى شمال لبنان، الذي “بدأ الرد باستخدام الأسلحة المناسبة بعد قصف عدة قرى في محيط مدينة الهرمل.”

وكان الرئيس جوزيف عون قد أجرى الجمعة، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وبحثا الوضع على حدود البلدين.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان السلطات السورية أنها تشنّ حملة أمنية ضد مسلحين موالين لحزب الله لمكافحة التهريب.

وقال الجيش اللبناني إنه فتح النار ردا على قصف الخليج 365 الشمالية والشرقية اللبنانية من الأراضي السورية.

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