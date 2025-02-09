شكرا لقرائتكم خبر عن يصعب معها السفر.. "الأرصاد الأمريكية" تحذر من عاصفة ثلجية والان نبدء بالتفاصيل

العواصف الثلجية في أمريكا

الطقس في أمريكا

الدمام - شريف احمد - يتوقع خبراء الأرصاد في أمريكا، أن تهب عاصفة مصحوبة بثلوج متوسطة إلى كثيفة عبر أنحاء من منطقة البحيرة العظمى العليا.وذكرت هيئة الطقس الوطنية، أن عاصفة ستتحرك فوق السهول الوسطى والجنوبية إلى الشمال الشرقي السبت.وأوضحت أنها ستخلف ثلوجا بارتفاع يتراوح من 10 إلى 20 سنتيمترا عبر أجزاء من مينيسوتا والبحيرات العظمى.وقد تشهد منطقة شمال ولاية نيويورك ونيو إنجلاند، بين مساء اليوم السبت وغدا الأحد، تراكم ثلوج بارتفاع 30 سنتيمترا.ومن المحتمل أن تؤدي العاصفة انخفاض الرؤية واكتساء الطرق بالثلوج مما يجعل ظروف السفر صعبة.وقال خبراء الأرصاد أنه قد ينجم عن مزيج من الثلوج والبرد والأمطار المتجمدة، من وادي أوهايو حتى منطقة منتصف الأطلسي الشمالية، غطاء جليدي كبير في سط جبال الأبالاش.