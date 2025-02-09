شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب البحر الكاريبي جنوب غرب جزر كايمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر البحر الكاريبي جنوب غرب جزر كايمان يوم السبت، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال في الساعة 23:6 مساء بالتوقيت المحلي( 2323 من مساء السبت بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 10 كيلومترات، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. موجات تسونامي وكان مركزه يقع على بعد 209 كيلومترات جنوب-جنوب غرب مدينة جورج تاون في جزر كايمان.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للتحذير من تسونامي، إنه من غير المتوقع حدوث موجات تسونامي.

منذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.