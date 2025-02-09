شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. إنفلونزا الطيور تتسبب في نفوق 15 طائرًا بحديقتي حيوان والان نبدء بالتفاصيل

إنفلونزا الطيور

الدمام - شريف احمد - نفق ما لا يقل عن ثلاثة طيور، وربما يصل العدد إلى 15، بسبب إصابتها بإنفلونزا الطيور في حديقتي حيوان في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقا للجمعية التي تدير هذه المنشآت.وقالت جمعية الحفاظ على الحياة البرية إن ثلاث بطات في حديقة حيوان كوينز نفقت بعد إصابتها بالفيروس، وأن الفحوصات المخبرية جارية على ثلاث بطات وتسعة طيور برية نفقت في حديقة حيوان برونكس بعد إصابتها المحتملة بالفيروس.وقال المسؤولون في بيان: "كإجراء احترازي، جرى نقل أنواع الطيور المعرضة للخطر إلى مناطق محمية في حدائقنا خلال الأسبوعين الماضيين".يشار إلى أن السلطات في الولاية أمرت يوم الجمعة بإغلاق أسواق الطيور في المنطقة الحضرية لمدة أسبوع بعد اكتشاف سبع حالات من إنفلونزا الطيور خلال عمليات الفحص الروتينية في مناطق برونكس وبروكلين وكوينز.وقالت حاكمة الولاية كاثي هوشول إنه لا يوجد تهديد فوري للصحة العامة، وأن الإغلاقات المؤقتة كانت بدافع الحذر الشديد.