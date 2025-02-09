أصابع إيلون ماسك تتلاعب بخوارزميات إكس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: قال مكتب المدعي العام في باريس يوم الجمعة إن المحققين الفرنسيين فتحوا تحقيقا في منصة التواصل الاجتماعي X بشأن مزاعم بأن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تلاعبت بخوارزميتها.

وفي رد مكتوب على بوليتيكو، قال مكتب المدعي العام إن التحقيق جاء في أعقاب "تقرير من عضو في البرلمان بتاريخ 12 كانون الثاني (يناير) 2025، ندد فيه بالخوارزميات المتحيزة في تشغيل X والتي من المحتمل أن تشوه تشغيل نظام معالجة البيانات الآلي"، مؤكدا تقارير سابقة نشرتها وسائل إعلام فرنسية.

عضو البرلمان الذي يقف وراء الشكوى هو النائب الوسطي إريك بوثوريل.

وفي رسالته التي اطلع عليها موقع بوليتيكو، أكد بوثوريل أن "التدخل الشخصي لإيلون ماسك في إدارة المنصة، ولكن أيضًا في العديد من الانتخابات التي تخص الدول الأوروبية، يمثل خطرًا وتهديدًا حقيقيين لديمقراطياتنا".

وتأتي التحقيقات قبل أيام قليلة من قمة الذكاء الاصطناعي في باريس ، والتي تمت دعوة ماسك إليها، والتي يخطط نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لحضورها.

جاءت هذه الأخبار بعد يوم من تعرض شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، لهزيمة قانونية في ألمانيا ، حيث قضت محكمة يوم الخميس بأن المنصة يجب أن توفر للباحثين على الفور إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمحتوى ذي الصلة بالسياسة قبل انتخابات 23 فبراير في البلاد.

ويثير قرار المحكمة الألمانية، الذي اطلع عليه موقع بوليتيكو، تساؤلات جديدة حول امتثال شركة X للوائح الأوروبية قبل الانتخابات الفيدرالية الألمانية ويمثل أحد الاختبارات القضائية الرئيسية الأولى لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA).