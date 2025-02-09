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الكويت .. سحب الجنسية من 4135 امرأة

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الكويت .. سحب الجنسية من 4135 امرأة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدرت الكويت مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، بعد مواقفة مجلس الوزراء فيما يشمل القرار ممكن يكون قد اكتسبها أيضاً معهن بطريقة التبعية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم الأربعاء، أن كل من سحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية، وسيستمر ذلك حتى وفاتها.

وأضاف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في تصريحات صحافية، أن كل من سحبت جنسيتها “ستمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية، وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء، وستعامل معاملة الكويتي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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