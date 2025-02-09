الصليب الأحمر “قلق” بشأن ظروف الإفراج عن الإسرائيليين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من “قلقها المتزايد” بشأن الظروف التي واجهها الرهائن الإسرائيليون أثناء الإفراج عنهم، بعد ساعات من إفراج حركة حماس عن ثلاثة رجال.

وقالت الهيئة التي يقع مقرها في جنيف: “إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قلقة بصورة متزايدة إزاء الظروف المحيطة بعمليات الإفراج. نحث جميع الأطراف، بما في ذلك الوسطاء، على تحمل مسؤولية ضمان أن تتم عمليات الإفراج المستقبلية بصورة كريمة وفي ظل خصوصية”.

وصدر البيان بعدما استعرض مقاتلو حماس الرهائن الثلاثة، وهم إلياهو شرابي وأور ليفاي وأوهاد بن مي، أمام حشد من السكان بوسط غزة قبل أن يتم الإفراج عنهم السبت.

وتم اقتياد الرجال للتحدث في مكبر صوت على منصة قبل أن يتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط