طرد وزير بريطاني من منصبه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، وزير الدولة بوزارة الصحة أندرو غوين بسبب تعليقات نشرها على مجموعة واتساب.

وقالت تقارير إن السيد غوين أدلى بتعليقات معادية للسامية و"مازح" إحدى المتقاعدات، قائلاً إنه يأمل أن تموت قبل الانتخابات القادمة. واعتذر عن "التعليقات التي أسيء تقديرها بشكل سيئ".

ووفقًا لصحيفة (ميل أون صنداي) فإنه في الدردشة على واتساب، التي ضمت مستشارين من حزب العمال ومسؤولين في الحزب ونائبًا آخر على الأقل، أدلى السيد غوين بتعليقات عنصرية حول النائبة العمالية ديان أبوت وتصريحات جنسية حول نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر.

وقال متحدث باسم الحكومة: "رئيس الوزراء عازم على الحفاظ على معايير عالية للسلوك في المناصب العامة وقيادة حكومة في خدمة العمال. ولن يتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي وزير يفشل في تلبية هذه المعايير، كما فعل في هذه القضية".

وأكد متحدث باسم حزب العمال أن السيد غوين قد تم تعليقه كعضو في حزب العمال.

وقال: "نحن نحقق في التعليقات التي تم الإدلاء بها في مجموعة WhatsApp هذه بما يتماشى مع قواعد وإجراءات حزب العمال". واضاف: "سيتم اتخاذ إجراءات سريعة إذا وجد أن الأفراد قد انتهكوا المعايير العالية المتوقعة منهم كأعضاء في حزب العمال".

وقال السيد غوين إنه يأسف بشدة على "تعليقاته التي أساء تقديرها بشدة" واعتذر عن أي إساءة تسبب فيها. لقد خدمت حزب العمال طوال حياتي وكان من دواعي سروري الكبير أن يتم تعييني وزيراً من قبل كير ستارمر".

وتابع: "أنا أفهم تمامًا القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والحزب، وبينما أشعر بالحزن الشديد لتعليقي، سأدعمهم بأي طريقة ممكنة".