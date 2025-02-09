وزير خارجية إسرائيل: هناك فرصة لعلاقات أفضل مع لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر مساء اليوم، السبت، إنه بحث مع مورغان أورتاغوس نائبة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط الوضع في لبنان وقضايا أخرى بالمنطقة.

وأضاف ساعر في منشور على منصة «إكس»: «بعد الإنجازات التي حققتها إسرائيل ضد (حزب الله)، هناك فرصة لمستقبل أفضل في لبنان، وربما حتى لعلاقات أفضل بين بلدينا»، حسب تعبيره.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده وأميركا «ملتزمتان بالعمل معاً بشكل وثيق لبناء مستقبل أفضل في المنطقة في ظل قيادة الرئيس ترمب وقوة إسرائيل».

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