إسرائيل: حماس تعمدت تجويع الرهائن.. سيدفعون الثمن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قالت مصادر إسرائيلية إن الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم أور ليفي، وإيلي شرابي، وأوهاد بن عامي خسروا نحو 30% من إجمالي وزنهم، بحسب الفحص الطبي الأولي.

وقد أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باتخاذ "الإجراءات المناسبة" بعد الإفراج عن ثلاثة رهائن صباح السبت وهم يعانون من سوء التغذية الشديد، وفقاً لـ"جيروزاليم بوست".

وبحسب الفحص الطبي الأولي الذي تم إجراؤه لمركز سوراسكي الطبي ومركز شيبا الطبي في تل أبيب، اللذين من المقرر أن يعالجاهم، فقد ليفي وإيلي شرابي وأوهاد بن عامي نحو 30% من إجمالي وزنهم.

وقد قارن منتدى الرهائن الإسرائيلي الصور التي تم الإفراج عنها يوم السبت بتلك التي تم التقاطها في معسكرات الموت النازية، قائلاً: "إن الصور المروعة لأوهاد وإيلي وأور تكشف عن الثمن المدمر الذي قضوه في أسر حماس لمدة 491 يومًا. هؤلاء هم الرجال الذين عانوا الجحيم نفسه. هذه جريمة ضد الإنسانية.

الفصل الأكثر قتامة في تاريخ إسرائيل

"إن هذه الصور المزعجة تظهر للعالم أجمع الواقع اليائس الذي يواجهه كل رهينة ما زال محتجزاً في غزة. وتستحضر هذه الصور الصور المروعة لتحرير المعسكرات في عام 1945، وهو الفصل الأكثر قتامة في تاريخنا."

وقال المنتدى إنه "يجب تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة الرهائن على الفور".

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوج في منشور على تويتر يوم السبت إن فقدان الوزن الشديد والظروف الخطيرة التي يعيشها الرهائن المفرج عنهم تعد "جريمة ضد الإنسانية".

"يجب على العالم أجمع أن ينظر مباشرة إلى أوهاد وأور وإيلي - الذين عادوا بعد 491 يومًا من الجحيم، جائعين وهزيلين - وهم يتعرضون للاستغلال في مشهد ساخر وقاسٍ من قبل قتلة حقيرين"، تابع. "نحن نستمد العزاء من حقيقة أنهم يعودون أحياء إلى أحضان أحبائهم".

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى ضرورة استكمال صفقة الرهائن، قائلا إنها "واجب إنساني وأخلاقي ويهودي".

ساعر: قالوا تجويع غزة ونحن نقول تجويع الرهائن

أكد وزير الخارجية جدعون ساعر، اليوم السبت، أمام نظرائه الدوليين في مختلف أنحاء العالم، خطورة الجرائم التي ارتكبتها حركة حماس بحق الرهائن المحتجزين لديها.

"منذ أكثر من عام، يرقص المجتمع الدولي بأكمله على أنغام الدعاية الكاذبة لما يسمى بـ"التجويع" في غزة.

"ولكن الصور لا تكذب: إن عناصر حماس وسكان غزة يبدون في غاية الروعة. أما الرهائن الإسرائيليون فيبدو وكأنهم ناجون من الهولوكوست وهم الوحيدون في الصور الذين يبدو أنهم عانوا بوضوح من المجاعة.

وأضاف أن "حماس ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين المختطفين، ويجب القضاء على شر حماس النازي".

دانون: الصور مروعة

ودعا السفير لدى الأمم المتحدة داني دانون زعماء العالم إلى الانتباه إلى "الصور المروعة" للرهائن الذين تم إطلاق سراحهم من أسر حماس يوم السبت، بعد 16 شهرًا في غزة.

وقال دانون: "يتعين على الزعماء والسفراء من مختلف أنحاء العالم أن ينظروا إلى الصور المروعة لأور وإيلي وأوهاد، الذين عادوا إلى إسرائيل اليوم، وأن يفهموا أننا لن نتوقف حتى نعيد الجميع إلى ديارهم ونقضي على وحوش حماس. لن تقف في طريقنا أي تصريحات أو قرارات".

ووصف وزير الأمن القومي السابق، عضو الكنيست إيتامار بن غفير، الوضع بأنه "هولوكوست" وأصر على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع الهجرة الطوعية.

سيدفعون الثمن

وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار إنه في حين أن المهم هو أن أور وإيلي وأوهاد عادوا إلى ديارهم، فإن "من تسبب لهم في هذه المعاناة الرهيبة سيدفع الثمن". وأضاف "سنقوم بإخلاء غزة من الإرهابيين وسنطالبهم بالثمن حتى آخر واحد".

واتهم زعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد نتانياهو بعدم أخذ ظروف الرهائن على محمل الجد أثناء وجودهم في الأسر.

"هل اكتشفت الآن أن ظروف الرهائن خطيرة؟" سأل لابيد. "ألم تكن تعلم من قبل؟ لأن هذا مكتوب في وثائق الاستخبارات الموضوعة على مكتبك في الأشهر الأخيرة. لقد اطلعت على هذه التقارير تمامًا كما رأيتها أنا".

وقال مكتب رئيس الوزراء: "في ضوء الحالة المزرية التي يعيشها الرهائن الثلاثة والانتهاكات المتكررة من قبل حماس، أصدر رئيس الوزراء نتانياهو تعليماته بعدم التغاضي عن ذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة".

فأجاب لبيد : "ما الذي ينفعهم الآن بعد أن أمرتهم باتخاذ إجراءات؟ وإذا كانت هناك إجراءات، فلماذا لم تأمر بها في وقت سابق؟".

نتانياهو وسارة في الفنادق الفخمة

وقال زعيم الديمقراطيين يائير جولان في برنامج "إكس" ردا على شروط الإفراج عن الرهائن: "ليس لدينا لحظة نضيعها. ليس لديهم وقت. كل يوم إضافي في الأسر هو حكم بالإعدام. كل ساعة تأخير تهدد الحياة.

"وفي حين يكافحون من أجل حياتهم، يواصل نتانياهو وزوجته وابنه قضاء وقتهم في الفنادق الفاخرة. وفي حين يموت إخوتنا وأخواتنا في أسر حماس، تكذب هذه الحكومة الخارجة عن القانون، وتتخلى عنا، وتقودنا إلى كارثة وطنية أخرى".

وتابع: "ليس لديهم حل، وليس لديهم وسيلة، وليس لديهم حتى رغبة حقيقية في إعادة الجميع. لأن الوقت بالنسبة لهم مجرد لعبة سياسية من أجل البقاء وتحقيق الأوهام المسيحانية. أما بالنسبة لنا، فإن الوقت هو الحياة والموت. أما بالنسبة لنا، فهو الأمل وحب الوطن".