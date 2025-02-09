يوسف المبحوح.. أسير فلسطيني شاب انتزع لقب "المنتقم للأسيرات"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: لمدة عامين ظل حبيس زنزانة انفرادية لا تزيد مساحتها عن مترين في مترين، لا يرى ضوء الشمس، بتهمة الاعتداء على سجان إسرائيلي بالضرب وطعن آخر في سجن نفحة الإسرائيلي، انتقامًا للاعتداء على الأسيرات الفلسطينيات، واليوم ينال حريته ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فمن هو يوسف المبحوح الأسير المحرر اليوم السبت؟

يوسف المبحوح هو أسير فلسطيني «33 عامًا»، أطُلق عليه لقب «المنتقم للأسيرات»، إذ نفَّذ عملية طعن لأحد السجانين الإسرائيليين وضرب آخر، داخل سجن نفحة الإسرائيلي انتقامًا لما تعرّضت له الأسيرات الفلسطينيات من تعذيب وانتهاكات داخل سجون الاحتلال، وبسبب هذا الحادث حُكم عليه بالمؤبد الأمنى «100 عام سجن وفق قانون الاحتلال» وبقي لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفق ما نشر موقع «القدس» الفلسطيني، ونقلته صحيفة الوطن المصرية.

بعد تلك الواقعة انتشرت قصة الأسير الفلسطيني يوسف المبحوح كالنار في الهشيم، بعدما أقدم على طعن جندي إسرائيلي في معتقل نفحة، وتعرض بعدها للتعذيب.

ففي 2021 نشرت هيئة شؤون الأسرى تقريرا، نقلا عن محامي المبحوح، قالت فيه إن سلطات الاحتلال اعتدت على الأسير الفلسطيني نحو 10 مرات، منها 9 في سجن نفحة، ومرة واحدة في سجن شطة، حيث تم التعدي عليه بالضرب بكل ما وصلت إليهم أيديهم، من عصيان خشبية ومعدنية.

وأضافت نقلا عن المبحوح أنه نجا من الموت بمعجزة من تلك التعديات، موضحة أنه عندما التقى محاميه كانت الكدمات تغطي جسمه ووجه وكان يشعر بألم كبير.

من هو يوسف المبحوح؟

يوسف المبحوح هو أسير فلسطيني من غزة وتحديدًا من مخيم جباليا شمال القطاع، تم إلقاء القبض عليه في شتاء 2019 خلال محاولته العبور من غزة إلى الداخل الفلسطيني المحتل، ووجَّهت إليه محكمة الاحتلال العسكرية في بئر سبع اتهامًا أنه يشكِّل خطرا على «أمن إسرائيل».

لائحة اتهام المبحوح كانت تتضمَّن 14 تهمة، من بينها الانضمام لكتائب القسام ومشاركته في عمليات عسكرية عام 2012 و2018، والمشاركة في إطلاق الصواريخ نحو تل أبيب، وإعداد الألغام الأرضية المضادة للدبابات وحفر الأنفاق ونصب كمائن لجنود الاحتلال.

وحُكم عليه بالحبس لمدة 18 عاما، إلا أنه بعد أن نفذ عملية الطعن وإصابة وجه السجان الإسرائيلي، تم إضافة مؤبد أمني و5 سنوات إضافية، وعزله انفراديًا.

حرية مع إيقاف التنفيذ

وخلال الـ15 شهرًا من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، زاد الألم للأسرى الفلسطينيين وبالأخص المبحوح الذي فُجع باستشهاد ابنته رانيا ذات الأعوام السبعة في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته، وهو الخبر الذي تلقاه بالبكاء، فهو لم يودع صغيرته ولا يحق له زيارتها.

اليوم السبت خرج الأسير الفلسطيني يوسف المبحوح من سجون الاحتلال، لكن لن يعود يوسف إلى غزة، فقد تم إبعاده إلى خارج القطاع.