شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "عربية النواب" تناقش استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، غدا الأحد، مناقشة وقف إطلاق النار في غزة بفلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما تناقش لجنة الشئون العربية استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، والدول والشركات التي ستقوم بإعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية في ذلك.

ويتضمن جدول أعمال لجنة الشئون الإفريقية التعرف على رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية في مجال التعليم والتعليم الفني، والمساهمة في إنشاء مدارس فنية صناعية بها، ونقل الخبرات والمناهج الدراسية والخطط التعليمية إلى الدول الإفريقية بما يتناسب مع احتياجات السوق ومواكبة أحدث الاتجاهات التقنية.

ويتناول اجتماع لجنة الخطة والموازنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تأخير تدبير اعتمادات لتنفيذ الطريق الدائري لمدينة منية النصر محافظة الدقهلية، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن تقصير وزارة الصحة بعدم وضع مبلغ 50 مليون جنيه لمشروع توسعة مستشفى روض الفرج.



فيما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية أوضاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها، ومراجعة خطط تطويرها، ومحددات التطوير الخاصة بكل شركة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير).