البيان السعودي ينتصر لغزة.. وأمريكا تؤكد عدم نيتها الصدام مع العرب

مهّد الموقف السعودي السريع الذي أكدت فيه المملكة أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت وليس محل تفاوض أو مزايدات لرأي عالمي موحد يعارض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول خطته بتهجير سكان قطاع غزة.

وهو الأمر الذي دفع ترمب للتراجع عن تصريحاته، قائلا إن ما طرحه بشأن غزة كان من زاوية تجارية تجلب السلام، وأنه لا داعي للعجلة بشأن تنفيذ خطة غزة، فيما أعلن البيت الأبيض عدم نية أمريكا التصادم مع العالم العربي.

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