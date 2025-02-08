البيان السعودي ينتصر لغزة.. وأمريكا تؤكد عدم نيتها الصدام مع العرب

وهو الأمر الذي دفع ترمب للتراجع عن تصريحاته، قائلا إن ما طرحه بشأن غزة كان من زاوية تجارية تجلب السلام، وأنه لا داعي للعجلة بشأن تنفيذ خطة غزة، فيما أعلن البيت الأبيض عدم نية أمريكا التصادم مع العالم العربي.
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- موسكو: تصريحات ترمب «الشعبوية» غير بناءة
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