الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنيًا أن يسهم تشكيل الحكومة في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في لبنان، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمنًا، بما يعزز وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، واستعادة دوره التاريخي في العالم العربي.

وأشاد معاليه بهذه الخطوة المهمة التي تعكس إرادة القيادة والقوى السياسية اللبنانية في تجاوز التحديات وتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وأهمية تعزيز مواصلة الجهود الوطنية والدولية لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة، بما يسهم في استعادة الاقتصاد والتنمية والأمن في لبنان.

وجدد الأمين، التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للبنان وشعبه الشقيق، واستعداد دول المجلس لمواصلة الوقوف إلى جانب لبنان في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، متمنيًا للحكومة اللبنانية الجديدة التوفيق والنجاح في أداء مهامها، وخدمة مصالح لبنان وشعبه، وتعزيز علاقاته الراسخة مع دول مجلس التعاون.

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