شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إسرائيل ترسل وفداً للدوحة.. وحماس: وقف النار قد ينهار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في مد المرحلة الأولى من الصفقة لأطول وقت ممكن

ووفقا للعربية : حذر مسؤول كبير في حركة حماس، اليوم السبت، من أن “عدم التزام” إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة جعله في خطر الانهيار.

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في حديث مع وكالة “فرانس برس” إن “ما نراه من مماطلة وعدم التزام بتنفيذ المرحلة الأولى.. بالتأكيد يعرض هذا الاتفاق للخطر وبالتالي قد يتوقف وقد ينهار”.

كما أكد أن الحركة لا ترغب في “العودة للحرب” مع إسرائيل التي بدأت إثر الهجوم الذي شنته في السابع من أكتوبر 2023، وقال إن “العودة للحرب قطعا ليست أمنيتنا ولا قرارنا”.

كما أكد أن حماس “ما زالت مستعدة” للمشاركة في المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل. وقال نعيم: “نحن ما زلنا مستعدين للذهاب” إلى المفاوضات لكن إسرائيل “تماطل في البدء في هذه المفاوضات”.

يأتي هذا بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل وفداً إلى الدوحة للمشاركة في المرحلة التالية من محادثات وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق كانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن وفد إسرائيل الذي سيغادر إلى العاصمة القطرية غداً الأحد غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وأوضحت هيئة البث اليوم أن الوفد سيضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين العميد (احتياط) غال هيرش، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” السابق، من دون الكشف عن اسمه.

وأضافت: “فيما يتعلق بصلاحيات الوفد الإسرائيلي الذي سيصل الدوحة فهو غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية من الصفقة”.

وتابعت: “التفويض الذي منحه المستوى السياسي حتى الآن للوفد هو تفويض فقط بمناقشة استمرار المرحلة الأولى من الصفقة”.

وكشفت الهيئة أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في مد المرحلة الأولى من الصفقة لأطول وقت ممكن”.

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الاثنين الماضي، أي في اليوم 16 من سريان وقف إطلاق النار، لكن صحيفة “هآرتس” نقلت عن عضو لم تسمه بالوفد المرافق لنتنياهو في رحلته إلى واشنطن، قوله إن الأخير لن يلتزم بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من دون القضاء على حركة حماس.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط