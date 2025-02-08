شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بالنواب تنظر 5 اتفاقيات دولية خلال اجتماعها غدا والان مع تفاصيل الخبر

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها غدا الأحد، الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها، وتشمل: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة» لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وانشاء الشركات.



كما تشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025، بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025، بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)»، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.



وتنظر اللجنة خلال الاجتماع أيضا، قرار رئيس جمهورية مصر العربية 570 لسنة 2024، بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.