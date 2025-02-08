شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التاريخ سيذكر الدور الكبير الذى قدمه الرئيس السيسى حفاظًا على القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر ترفض رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين، حفاظًا على القضية الفلسطينية ومنعًا لتصفيتها، مهما كانت العواقب أو التهديدات.

وأوضحت خطاب، أن التاريخ سيذكر الدور الكبير الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير، رغم العروض الضخمة التي قُدِّمت له.

كما أشارت إلى إدانة مصر للتصريحات الإسرائيلية ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن السعودية دولة عربية كبيرة لها تقديرها واحترامها، مؤكدة تضامن المصريين مع السعودية في رفضها لتهجير الفلسطينيين.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تُعد خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تمثل تجاوزًا وتعديًا على كل الأعراف الدبلوماسية تجاه دولة السعودية.

وشددت على أن المصريين يقدرون المملكة العربية السعودية ويحترمون سيادتها، مؤكدة أن أمن السعودية خط أحمر لن تقبل مصر المساس به، وفقًا لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية.