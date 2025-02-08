شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب تشتعل.. هجوم أوكراني جديد في منطقة كورسك الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شن هجوم أوكراني جديد في منطقة كورسك الروسية، وقال إن قوات كورية شمالية تقاتل إلى جانب القوات الروسية هناك.

وأضاف زيلينسكي خلال خطابه أمس الجمعة: "في مناطق عملية كورسك، وقعت هجمات جديدة"، متابعًا: "روسيا نشرت مرة أخرى جنودا كوريين شماليين إلى جانب قواتها".

ووفقا لزيلينسكي، جرى تدمير "عدد كبير" من القوات المعادية، ولم يقدم تفاصيل لكنه ذكر أن الخسائر كانت بالمئات.

معارك منطقة كورسك وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إنها صدت هجوما مضادا أوكرانيا في منطقة كورسك، وأعلنت موسكو أمس الجمعة أن قواتها قد استولت على مدينة التعدين توفيتسك في آخر تقدم لها في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث تتعرض الدفاعات الأوكرانية لضغوط.

وقالت القوات المسلحة لكوريا الجنوبية الشهر الماضي إنها تشتبه في أن كوريا الشمالية تستعد لإرسال مزيد من الجنود إلى روسيا بعد أن تكبد جنودها خسائر كبيرة.

وقامت كوريا الشمالية بتوريد كمية كبيرة من المدفعية والأسلحة التقليدية الأخرى إلى روسيا، وفي أكتوبر الماضي أرسلت ما بين 10 آلاف و12 ألف جندي، وفقا لاستخبارات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا.