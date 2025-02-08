شكرا لقرائتكم خبر عن حمزاوي وضياء داود.. مجلس أمناء الحوار الوطني يضيف لتشكيله أربعة أعضاء جدد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار على مزيد من فعاليته وتمثيله الأوسع لكل الأطياف المصرية، فقد وافق المجلس، بعد التشاور المكثف، في اجتماعه الأخير المنعقد يوم السبت الماضي الموافق 1 فبراير، على توسيع عضويته لتشمل أربعة من الرموز السياسية والمهنية المحترمة في البلاد، وهم بحسب الترتيب الأبجدي:



الدكتور اشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، عن حزب حماة الوطن/ إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن/ ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب المستقل/ الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية.

وقال "رشوان" إنه باسم مجلس أمناء الحوار يرحب كثيرا بانضمام الرموز الأربعة للمجلس، واثقا في إضافاتهم المتميزة للحوار، وخصوصا في المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر حاليا وما تواجه خلالها من تحديات كبرى، تستلزم مزيدا من توسيع المساحات المشتركة بين كل أبنائها المخلصين.



