شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية مهمة للمساعدة على تجاوز التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة المصرية إقرار حزمة حماية اجتماعية قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

وأكدت عضو مجلس النواب خلال تصريحها ل ”الخليج 365” أن هذه المبادرة الإيجابية فى ظل التوقيت الراهن تعكس قوة مصر وشعور الحكومة بما يمر به المواطن، وأنها لا تغفل مد يد العون للمواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية.

وشددت على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات خاصة في الفترات التي تتطلب تكاتفاً مجتمعياً وتعاوناً من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد، مضيفاً خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال رئيس الوزراء نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.

وأضاف قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.