شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات: تصريحات إسرائيل ضد السعودية مرفوضة.. وأمن المملكة خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان النائب الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية، والتي تستهدف المملكة العربية السعودية وسيادتها، وتدعو لإقامة دولة فلسطينية على أراضيها.

وقال السادات، إن مثل هذه التصريحات خرق للقانون الدولي، وتزيد من الأزمة وتعتبر مرفوضة وتنم عن جهل قائلها، مؤكدا أن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بأي مساس لسيادة المملكة العربية السعودية.

وثمن النائب عفت السادات، موقف المملكة العربية السعودية، إزاء القضية الفلسطينية والتي تعد قضية العرب جميعا، كما ثمن حزب الحرية المصري، بيان وزارة الخارجية المصرية، والتى أدانت فيه بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلًا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووصفها بأنها منفلتة ومرفوضة، ومؤكدة أن أمن المملكة خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به.