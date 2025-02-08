محدث: ترامب عن خطته حول غزة: لسنا في عجلة من أمرنا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مساء اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 ، إنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ خطته للسيطرة على غزة وإعادة إعمارها.

وأضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "لسنا في عجلة من أمرنا".

ويأتي ذلك غداة قوله الخميس إنّ "الولايات المتحدة ستتسلّم من إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء القتال"، وبحلول ذلك الوقت، سيكون الفلسطينيون قد "أعيد توطينهم" في أماكن أخرى من المنطقة، وخاصة في مصر والأردن.

ورفضت القاهرة وعمّان هذا المقترح الذي أثار أيضا استنكارا دوليا، مع تحذير الأمم المتحدة من أيّ "تطهير عرقي". كما رفضته بشدّة حركة حماس والسلطة الفلسطينية.

وينادي المجتمع الدولي بتنفيذ حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، إلا أنّ إسرائيل تعارضه بشدة.

وفي ذات السياق زار قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM) الجنرال مايكل إريك كوريلا، إسرائيل، الأربعاء، واجتمع مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، وبحث "التقييم الاستراتيجي الإقليمي"، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، "سبل مواجهة التهديدات في الشرق الأوسط عبر التعاون العسكري المشترك"، كما ناقشا "سيناريوهات محتملة على الجبهات المختلفة، مع التركيز على تعزيز الجاهزية العملياتية لأي تطورات".

المصدر : وكالات