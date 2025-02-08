شكرا لقرائتكم خبر عن 32 قتيلًا في الهجوم الإرهابي على موكب مدني في مالي والان نبدء بالتفاصيل

هجوم إرهابي

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنه الجمعة مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون على قافلة آليات يواكبها الجيش المالي إلى 32 مدنيا وجنديا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها السبت مسؤول محلي.وكانت حصيلة أولية اوردت مقتل 10 أشخاص في كمين نصبه مسلحون الجمعة بين غاو وأنسونغو (شمال) لقافلة مدنية يواكبها عسكريون ماليون ومرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية.وقال مسؤول محلي إن "الحصيلة المؤقتة الجديدة لقتلى الهجوم الجهادي على القافلة بلغت 32 قتيلا من المدنيين والعسكريين".وأكد مسؤول في اتحاد مالي للنقل طالبا عدم كشف هويته أنه "بحسب أحد السائقين الذي نجا، نصب الجهاديون كمينا للموكب وفتحوا النار على الجميع بصورة عشوائية للتسبب بأقصى عدد من الضحايا".فيما قال مسؤول آخر في شمال مالي، إنه خلال الهجوم "كان العسكريون الماليون وعناصر فاغنر موجودين في نحو 10 آليات لضمان أمن موكب الركاب المدنيين في 22 حافلة صغيرة وست حافلات كبيرة وثماني شاحنات".