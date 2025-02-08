حتى 14 فبراير.. استمرار إغلاق المدارس في جزر يونانية بسبب الزلازل

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات اليونانية اليوم السبت أن المدارس في جزيرة سانتوريني وجزر أنافي وإيوس وأمورجوس القريبة منها ستبقى مغلقة حتى 14 فبراير على الأقل، بسبب استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة.وفي بيان، قالت منظمة التخطيط والحماية من الزلازل ،التابعة لوزارة البنية التحتية إن التسلسل الزلزالي في المنطقة البحرية في أنيدروس بين سانتوريني وأمورجوس، لا يزال مستقرا ولا علاقة له بالنشاط البركاني في نيا كاميني وهي جزيرة صغيرة داخل فوهة بركانية في جزيرة سانتوريني أو بركان كولومبو تحت الماء، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.وكان قد تم تسجيل سلسلة من الزلازل بقوة تجاوزت 5ر4 درجة، في غضون حوالي 50 دقيقة في المنطقة البحرية بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس، صباح اليوم السبت.