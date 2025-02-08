شكرا لقرائتكم خبر عن فوز حزب مودي بمعظم المقاعد في الانتخابات التشريعية بمنطقة نيودلهي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - فاز حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمعظم المقاعد في انتخابات الهيئة التشريعية في منطقة نيودلهي، ذات الأهمية الكبيرة في الإقليم الاتحادي الهندي، الذي يضم نيودلهي، طبقا لبيانات رسمية اليوم السبت، للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن.وفاز الحزب بقيادة مودي بـ40 مقعدا في الجمعية الوطنية المكونة من 70 مقعدا، التي تشمل العاصمة الهندية التي يبلغ تعداد سكانها 20 مليون نسمة، ما أطاح بحزب عام آدمي (إيه.إيه.بي) الذي حكم نيودلهي منذ عام 2015 .ولوح أنصار حزب بهاراتيا جاناتا بأعلام الحزب وملصقات مودي، وهتفوا بشعارات ورقصوا خارج مقر الحزب في العاصمة مع بدء ظهور نتائج التصويت، حيث توقعت معظم استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع فوز الحزب.وقال أميت شاه، وزير الداخلية الهندي القوي وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا في بيان، إن فوز حزبه يشير إلى أن "المواطنين لا يمكن تضليلهم بأكاذيب في كل مرة".وفشل حزب بهاراتيا جاناتا في الحصول على أغلبية بمفرده في الانتخابات الوطنية التي جرت العام الماضي، لكنه شكل الحكومة مع شركاء في الائتلاف.كما اكتسب بعضا من قوته المفقودة بفوزه في الانتخابات في ولايتي هاريانا شمال البلاد وماهاراشترا غرب البلاد.