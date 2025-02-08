شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية انتهاك للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، بيان وزارة الخارجية المصرية، والتى أدانت فيه بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلًا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن تلك التصريحات تعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتسبب فى عدم السلام فى المنطقة.

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب، أن تصريحات الجانب الإسرائيلي والتى تطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية هو مساس واضح بسيادة الدول على اراضيها، مشيرا إلى أنه سبق وحذرت مصر من التصريحات المفرطة بشأن الجانب الإسرائيلي التى تستهدف إثارة البلبة وتضليل الرأى العام.

وأضاف مهنى، أن المرحلة الحالية تتطلب من المجتمع الدولى والعربي التصدي لتلك المخططات العشوائية والتى توحي بعواقب غير سليمة فى المنطقة، وضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم ضد مثل هذه التصريحات التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها المحرضة والمناهضة للسلام.

وأشار مهنى، إلى أن القضية الفلسطينية هى قضية أمة بأكملها وقضية مصر الأولي التى لم تتواني لحظة عنها منذ التاريخ، مجددا دعم الحزب للقيادة السياسية فى اتخاذ القرارات التى تحافظ على أمن مصر الإقليمي.