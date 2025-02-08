شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: التحول الرقمى مجهود جبار.. وقريبا مكتبة قانونية وأرشيف للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت نقابة الصحفيين اليوم، السبت، مؤتمر صحفى للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى الذى يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم فى تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة، وذلك فى إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة العمل النقابى.

وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن مشروع التحول الرقمي هو مشروع جبار نتيجه جهود حثيثة للكثير من القائمين عليه، ومع بداية المجلس الحالي كان هناك قرار بضرورة التحول الرقمي، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية لهذا المشروع ولتسهيل نقل البيانات وتم إعداد مناقصه للاستقرار على أفضل شركة لإعداد المشروع والآن يظهر هذا الجهد خلال مشروع التحول الرقمي.

وأكمل أن الموقع الجديد بشكله الجديد سيسمح للصحفيين بتحديث بياناتهم لاستقبال كافه أخبار النقابة ومتابعة كل الطلبات والدفع إلكترونيا بمميزات، كما سيتم اليوم إطلاق أبليكيش للموبايل على الأندرويد وقريبا علي نظام الـios.

وأشار إلي أنه سيتم إضافه جزء لأرشفة الصحافة المصرية، وهو مشروع آخر يتم العمل عليه، حيث سيحتوي على أكثر من 1000 صحيفة ووثائق من عهد محمد علي وسيكون بها الكثير من المفاجآت.

كما يتم الإعداد لمكتبة قانونية كامله تحتوي علي العديد من الأحكام الخاصة بالحريات وغيرها، بالتعاون مع إحدي المؤسسات الأهلية.

ويُعد مشروع التحول الرقمى نقلة نوعية نحو أتمتة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين، حيث سيتمكن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًا، بما فى ذلك سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونيًا بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية والموبايل أبلكيشن.



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (1)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (2)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (3)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (4)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (5)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (6)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (7)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (8)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (9)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (10)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (11)



