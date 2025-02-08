شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الرحيم: التحول الرقمى ضرورة والموقع سيخدم كافة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابه الصحفيين، أن اليوم، السبت، الموافق 8 فبراير، هو يوم تاريخي لنقابة الصحفيين المصرية، حيث أن مشروع التحول الرقمي جاء بعد مجهود جبار وإجراءات كثيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى الذى يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم فى تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة، وذلك فى إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة العمل النقابى.

وقال سكرتيرعام النقابة، إن هذه هي البداية، حيث سيتم العمل وتطوير موقع النقابة ليليق بتاريخ نقابة الصحفيين، وأن هذا الموقع تم ربطه بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، وسيتم ربطه بأي نقابات فرعيه آخري في المحافظات حال إنشائها وسيخدم كل الصحفيين، موجها الشكر لكل القائمين على المشروع، وبذلهم كافة الجهود لمدة عام ونصف في هذا المشروع.

وأشار محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد رئيس لجنه الرعاية الصحية، إلى أن جهود كبيرة بذلت لتحقيق هذا المشروع، والذي كان ضرورة وليس رفاهية، حيث استلم المجلس الحالي النقابه بدون -سيرفرات- أو أي نسخة احتياطية من بيانات الأعضاء وكانت تكلفة شراء "سيرفرات" فقط 4 ملايين جنيه، فتم الاتفاق على التحول إلى الرقمنة والحفظ السحابي وهي خطوة جريئة.

وأكمل أنه تم الإتفاق مع شركه تسمح لنا بـ"سيرفرات سحابية" لمدة 10 سنوات وموقع إلكتروني، وخدمات ربط نقدي بأقل الأسعار، واليوم يتم إطلاق الموقع الإلكتروني وجميع خدمات النقابة والدفع إلكترونيا بكل سهولة.

وأشار إلى أن خدمات الدفع ستسمح النقابه بمتابعته وصرف جميع خدمات العلاج وغيرها بدون الحضور للنقابة، وستسمح بالدفع بالكروت الإلكترونية داخل النقابة، كما سيتم إصدار كارت" ميزة" قريبا لكل الأعضاء حتى يسمح لهم بالدفع إلكترونيا على خلاف بطاقة البدل.

ويُعد مشروع التحول الرقمى نقلة نوعية نحو أتمتة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين، حيث سيتمكن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًا، بما فى ذلك سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونيًا بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية والموبايل أبلكيشن.



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (1)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (2)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (3)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (4)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (5)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (6)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (7)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (8)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (9)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (10)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (11)



