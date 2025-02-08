شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز تدريب الصحفيين: كل الخدمات متوافرة إلكترونيا وقريبا ذاكرة كاملة للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

قال جمال غيطاس مدير مركز التدريب والتطوير بنقابه الصحفيين، إن موقع نقابه الصحفيين الآن سيسمح لكافة الأعضاء الوصول لجميع الخدمات التى تقدمها النقابة بكل سهولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نقابه الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى الذى يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم فى تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة، وذلك فى إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة العمل النقابى.

وأكد أن الموقع سيشمل أيضا أخبار النقابه والمجلس واللجان الـ20 المختلفة واجتماعاتها، كما سيكون هناك مكان متخصص للوثائق المختلفة والفيديوهات وآخر لمركز التدريب الذي سيعرض كل الدورات والمدربين وخطه المركز، كما سيكون هناك قسم لتاريخ النقابة منذ تأسيسها والنقباء الـ54 للمجلس.

وأضاف مدير مركز التدريب أنه سيكون هناك قسم آخر خاص بذاكرة الصحافة لتجميع وأرشفه كل خبر نشر بالصحافة المصرية و كل هذا ضمن المشروع بدون أي أعباء مالية إضافية وذلك بفضل الشركة المعدة للموضوع.

وأشار إلى أن هناك قسم آخر مؤمن بالكامل يشمل كافه الإجراءات التي تتعلق بالأعضاء تحديدا الدفع الإلكتروني والطلبات، وتتم عن طريق باسورد خاص بكل عضو يرتبط بالهاتف الخاص به المسجل بالنقابة.

ويُعد مشروع التحول الرقمى نقلة نوعية نحو رقمنة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين، حيث سيتمكن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًا، بما فى ذلك سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونيًا بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية والموبايل أبلكيشن.



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (1)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (2)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (3)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (4)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (5)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (6)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (7)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (8)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (9)



مؤتمر نقابة الصحفيين للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى (10)