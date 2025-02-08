شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الرئيس السيسى يقود معركة دبلوماسية رائعة ورافضة لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

وجه ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وإلى الشعب المصرى العظيم على الموقف المصري الرافض والثابت لتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، بتهجير الفلسطينيين واحتلال قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يتغير موقفه منذ بدء حرب الإبادة الوحشية الإسرائيلية على غزة العزة الصامدة وتحديدا من العاشر من أكتوبر 2023 بل وكان كاشف لأهداف حرب الإبادة الوحشية الإسرائيلية منذ هذا اليوم.

وأشار إلى أن الرئيس أكد على أن ما يحدث يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وجعل فلسطين أرض بلا شعب، وأن مصر قادرة على حماية حدودها وأمنها وأن السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط مرهون بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منوها بأن الرئيس قطع صمت العالم الرهيب بعد تصريحات الرئيس الأمريكى الأولى "ترامب" حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن ليؤكد رفض مصر لها وتصديها لهذا الظلم وأن الفلسطينيين باقون فى أرضهم وستقام لهم دولتهم المستقلة.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الرئيس أعد العدة لمثل هذا اليوم فاتخذ أعظم قرار بتنويع مصادر تسليح الجيش المصرى وكسر احتكار أمريكا منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد، فجعل من جيشنا العظيم الأقوى فى الشرق الأوسط والقادر على حماية حدود الوطن وأمنه القومى، مشيرا إلى أن الرئيس يقود معركة دبلوماسية رائعة ومع هذا الإصرار المصرى، تكون موقف دولي رافض لتصريحات ترامب المهددة للسلام والاستقرار العالمى، والتى تنتهك القانون الدولى وتخالف قرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي.

وقال إن مصر نجحت فى عزل أمريكا التى أصبحت بفضل تصريحات ترامب دولة مارقة، تنتهك القانون الدولى وتعبث بالسلام والاستقرار العالمى وخاصة بعد قراره ضد الجنائية الدولية وانسحابه من حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والانروا، ووصلت الدول الرافضة لتصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الى 116 دولة، حتى السعودية كانت أول دولة تصدر بيان رسمي من وزارة خارجيتها بعد انتهاء مؤتمر ترامب مع نتنياهو.

وتقدم "الشهابي" بتحية للقائد الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة، حيث تم التعامل مع تلك التصريحات بمهارة ووطنية وحرفية أكدت للعالم كله أن مصر بلد كبير يشكل خريطة الشرق الأوسط ويؤثر عليه، وأنها كلمة السر ومفتاح المنطقة والقائدة لأمتها العربية.