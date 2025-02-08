فرنسا تعقب على خطة ترامب لتهجير سكان غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 ، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على غزة وتوطين الفلسطينيين في دول أخرى تشكل "عقبة خطيرة" أمام حل الدولتين.

أفاد بذلك متحدث الخارجية كريستوف لوموان، عن تصريحات الرئيس ترامب المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من غزة.

وأوضح لوموان خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة، أن رد فرنسا كان سريعا على تصريحات ترامب خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن هذا الأسبوع.

وأضاف: "هذه التصريحات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والمطالب المشروعة للفلسطينيين بالبقاء على أرضهم، كما تمثل عقبة خطيرة أمام حل الدولتين الذي دعمناه منذ وقت طويل".

وأكد متحدث الخارجية الفرنسية أن تصريحات ترامب تزعزع الاستقرار في المنطقة.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفيما يتعلق بقرار الرئيس ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية قال لوموان: "نؤكد دعمنا غير المشروط للمحكمة وموظفيها، الذين لديهم واجب أساسي في مكافحة الإفلات من العقاب".

المصدر : وكالات