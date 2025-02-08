شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في سفينة تجسس روسية قبالة ساحل سوريا والان نبدء بالتفاصيل

سيطرة على الحريق

الدمام - شريف احمد - أطلقت سفينة تجسس حربية روسية قبالة ساحل ميناء طرطوس السوري رسالة عبر اللاسلكي، بأنها في وضع صعب وأنها تنجرف وخارج السيطرة، وطالبت السفن الأخرى بالابتعاد عن مسارها.ووفقا لمسؤولين عسكريين من دولة عضو في الناتو، جاءت الرسالة في الوقت الذي انجرفت فيه بشكل مؤقت سفينة التجسس الروسية "كيلدين " المحملة بمعدات لجمع المعلومات الاستخباراتية، ولم تعد تحت السيطرة قبالة ميناء طرطوس في 23 ينايرالماضي، وكانت تتصاعد منها ألسنة اللهب والدخان الأسود من مداخنها.وتجمع السفينة كيلدين التي دخلت الخدمة قبل 55 عاما، معلومات استخباراتية عن أنشطة حلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، وكانت تعمل بالقرب من مقر التدريبات البحرية التي تقوم بها تركيا العضو في الحلف قبل الحريق، وفقا للمسؤولين.وقال المسؤولون إن الحريق استمر لمدة أربع ساعات على الأقل، وأن طاقم "كيلدين" أزال الأغطية من قوارب النجاة على الرغم من أنهم لم ينزلوها إلى البحر أبدا.وأضافوا أن الطاقم استعاد السيطرة في النهاية وأن كيلدين لا تزال متمركزة وتجمع المعلومات الاستخبارية قبالة ميناء طرطوس السوري، برفقة فرقاطة وسفينة إمداد، ولم يتضح بعد سبب الحريق.