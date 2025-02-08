ترامب.. إنذار نهائي لزيلينسكي ومطالبة بمقابل لأموال دفعتها واشنطن كمساعدات لأوكرانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارا نهائيا لفلاديمير زيلينسكي، مؤكدا أن واشنطن ستطلب تعويضا ما من أوكرانيا مقابل الأموال والمساعدات العسكرية التي أنفقتها على كييف.

وقال ترامب: "لن يستغل أحد الولايات المتحدة بعد الآن".

وأكد أنه "أبلغ زيلينسكي بضرورة الحصول على ما يعادل شيئا ما في مقابل الأموال التي أنفقها البيت الأبيض على المساعدات لأوكرانيا".

وأضاف: "لقد استثمرنا الكثير من المال في هذا الأمر ونقول عندما يتوقف النزاع، نريد أن نرى النهاية، كان الجميع يستغلون الولايات المتحدة الطيبة، لكنهم لن يفعلوا ذلك بعد الآن".

وأشار ترامب في وقت سابق، إلى أنه سيلتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل، كما أشار أيضا إلى أنه قد يعقد محادثات شخصية مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "في الأسبوع المقبل، من المحتمل أن ألتقي بزيلينسكي، وربما أتحدث مع الرئيس بوتين.. أود أن ينتهي هذا الصراع".

هذا وأكد لودوفيك هود مستشار كيث كيلوغ مبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا وروسيا، أن الرئيس دونالد ترامب سيحدد قريبا، "العصا والجزرة" والوسائل الأخرى بما في ذلك نقاط الضغط والترغيب التي يمكن استخدامها، لضمان إنهاء الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

