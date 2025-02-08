شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يعلن تنظيم دورة رمضانية لـ42 حزبا سياسيا.. و100 ألف للفائز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، تنظيم دورية رمضانية "كرة قدم" لكل الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف.

وقال مطر، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن من أهم أنشطة وفاعليات تحالف الأحزاب المصرية، إقامة الدورة الرمضانية والتي تعتبر موردا أساسيا للمواهب الناشئة التي عادة ما تحظى باهتمام المراقبين الذين يحرصون بدورهم على التواجد فى مثل هذه الدورات لضم النجوم الصغار والعمل على صقل موهبتهم في الأندية ليصبحون نجوما على أعلى مستوى.

وأضاف مطر، سوف يكون هناك جوائز للفائزين، وسوف يتم منح الفريق الأول أو الفائز الأولي جائرة تقدر بحوالي 100 ألف جنيه، بينما الفائز الثاني 50 ألف جنيه، والفائز الثالث 25 ألف جنيه، والفائز الرابع 10 آلاف جنيه، بينما هناك جوائز رمزية لكل الفرق التي لم توفق.

وأشار إلي أن هذه الدورة الرمضانية سوف تقام علي ملاعب نادي الحضارات الكائن بعين الصيرة، موضحا أنه سيتم التواصل مع الاتحادات الرياضية لتوفير طاقم تحكيم، مؤكدا أن جميع أحزاب التحالف مشاركة في هذه الدورة الرمضانية، وقد يتم الاعداد لها خلال الفترة الراهنة وذلك قبل قدور شهر رمضان المبارك.



